В Одессе будут судить заключенного, который из СИЗО продавал несуществующие «европейские шины» онлайн

Находясь в изоляторе, он создал фейковое объявление, предлагая подержанные автомобильные шины «европейского производства» по привлекательной цене.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе будут судить 35-летнего мужчину, который, находясь в следственном изоляторе, организовал интернет-мошенничество по продаже «подержанных европейских шин». За несколько дней аферист обманул девятерых одесситов более чем на 35 тысяч гривен. Об этом сообщает полиция региона.

Фигурант, ранее судимый за разбой, кражи и хранение наркотиков, ожидал в СИЗО перевода в тюрьму для отбывания шестилетнего срока за очередную кражу.

Находясь за решеткой, он создал фейковое объявление на популярной онлайн-платформе, предлагая подержанные автомобильные шины «европейского производства» по привлекательной цене.

Основным условием «продавца» была предварительная оплата части стоимости товара.

В течение четырех дней девять одесситов перевели мужчине предоплату от 3 500 до 4 500 гривен. После этого мошенник перестал выходить на связь.

Потерпевшие обратились в полицию, и совместными усилиями правоохранителей преступную схему удалось раскрыть.

В ходе обыска в камере заключенного СИЗО полицейские изъяли в качестве вещественного доказательства мобильный телефон, с помощью которого он совершал мошенничество.

Следователи выдвинули фигуранту обвинение по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

За незаконное завладение чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничество, совершенное повторно, мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Обвинительный акт направлен в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.