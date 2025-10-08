Практика судів
  1. В Україні

В Одесі судитимуть ув’язненого, який із СІЗО продавав неіснуючі «європейські шини» онлайн

11:11, 8 жовтня 2025
Перебуваючи в ізоляторі, він створив фейкове оголошення, пропонуючи вживані автомобільні шини «європейського виробництва» за привабливою ціною.
В Одесі судитимуть ув’язненого, який із СІЗО продавав неіснуючі «європейські шини» онлайн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі судитимуть 35-річного чоловіка, який, перебуваючи у слідчому ізоляторі, організував інтернет-шахрайство з продажу «вживаних європейських шин». За кілька днів аферист ошукав дев’ятьох одеситів на понад 35 тисяч гривень. Про це повідомляє поліція регіону.

Фігурант, який уже мав судимості за розбій, крадіжки та зберігання наркотиків, чекав у СІЗО на переведення до в’язниці для відбування шестирічного терміну за чергову крадіжку.

Перебуваючи за ґратами, він створив фейкове оголошення на популярній онлайн-платформі, пропонуючи вживані автомобільні шини «європейського виробництва» за привабливою ціною.

Основною умовою «продавця» була попередня оплата частини вартості товару.

Протягом чотирьох днів дев’ятеро одеситів перерахували чоловіку завдатки від 3 500 до 4 500 гривень. Після цього шахрай перестав виходити на зв’язок.

Потерпілі звернулися до поліції, і спільними зусиллями правоохоронців злочинну схему вдалося розкрити.

У ході обшуку в камерному приміщенні утриманця СІЗО поліцейські вилучили в якості речового доказу мобільний телефон, за допомогою якого він здійснював шахрайство. 

Слідчі висунули фігуранту обвинувачення за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

За незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, вчинене повторно, чоловіку загрожує до трьох років увʼязнення. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція шахрай СІЗО Одеса

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
САП повідомила про підозру судді у відставці Олександру Редьку, якого викрили адвокат та громадянин після затвердження ВАКС угоди про визнання ними винуватості

У серпні ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості укладену з адвокатом Сергієм Притулою та громадянином Петром Лемешком в наданні неправомірної вигоди судді з Дніпропетровської області Олександру Редьку за закриття справи про керування авто у стані сп’яніння.

Європейська комісія вперше дозволила використати допомогу ЄС на фінансування зарплат військовослужбовців – Роксолана Підласа

Україна нарешті отримала від Єврокомісії дозвіл на фінансування грошових виплат військовослужбовцям з наданих ЄС коштів.

«Дорадча група експертів перетворилася на небожителів, які вважають, що вони вирішують все, а Верховна Рада – нічого» – Веніславський

У Верховній Раді розкритикували поведінку Дорадчої групи експертів, яка здійснює відбір суддів Конституційного Суду.

Верховна Рада прийняла зміни до Земельного кодексу, які викликали дискусію щодо вирубки лісів для розміщення об’єктів промисловості

Законопроектом до другого читання пропонувалося спростити будівництво об'єктів енергетики та промисловості, дозволивши їх будівництво на землях лісогосподарського призначення, а також спростити надання землі під дипломатичні представництва іноземних держав.

Членами Вищої ради правосуддя призначені адвокат і науковець Віталій Махінчук та детектив НАБУ Максим Сав’юк

Володимир Зеленський призначив членів Вищої ради правосуддя по квоті Президента.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя