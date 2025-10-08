В Одесі судитимуть ув’язненого, який із СІЗО продавав неіснуючі «європейські шини» онлайн

Перебуваючи в ізоляторі, він створив фейкове оголошення, пропонуючи вживані автомобільні шини «європейського виробництва» за привабливою ціною.

В Одесі судитимуть 35-річного чоловіка, який, перебуваючи у слідчому ізоляторі, організував інтернет-шахрайство з продажу «вживаних європейських шин». За кілька днів аферист ошукав дев’ятьох одеситів на понад 35 тисяч гривень. Про це повідомляє поліція регіону.

Фігурант, який уже мав судимості за розбій, крадіжки та зберігання наркотиків, чекав у СІЗО на переведення до в’язниці для відбування шестирічного терміну за чергову крадіжку.

Перебуваючи за ґратами, він створив фейкове оголошення на популярній онлайн-платформі, пропонуючи вживані автомобільні шини «європейського виробництва» за привабливою ціною.

Основною умовою «продавця» була попередня оплата частини вартості товару.

Протягом чотирьох днів дев’ятеро одеситів перерахували чоловіку завдатки від 3 500 до 4 500 гривень. Після цього шахрай перестав виходити на зв’язок.

Потерпілі звернулися до поліції, і спільними зусиллями правоохоронців злочинну схему вдалося розкрити.

У ході обшуку в камерному приміщенні утриманця СІЗО поліцейські вилучили в якості речового доказу мобільний телефон, за допомогою якого він здійснював шахрайство.

Слідчі висунули фігуранту обвинувачення за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

За незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, вчинене повторно, чоловіку загрожує до трьох років увʼязнення. Обвинувальний акт скеровано до суду.

