В Киеве отправили за решетку мужчину, который «заминировал» здание суда

Злоумышленником оказался 36-летний киевлянин, ранее судимый за наркопреступления.

В Киеве перед судом предстал мужчина, который «заминировал» здание суда в Дарницком районе. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

В ведомстве напомнили, что в июле в полицию Киева поступил анонимный звонок от мужчины, который сообщил о заложенном взрывном устройстве в здании Дарницкого районного суда. После обследования помещения и прилегающей территории административного здания никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.

«Правоохранители установили личность лжеминера, который сделал ложное сообщение, и задержали его. Им оказался 36-летний киевлянин, ранее судимый за наркопреступления. Мотивы своего поступка мужчина объяснить не смог», — заявили в полиции.

Тогда следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины — заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, которое угрожает гибелью людей или другими тяжкими последствиями.

В настоящее время, на основании доказательств правоохранителей, Дарницкий районный суд Киева признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

