У Києві відправили за ґрати чоловіка, який «замінував» будівлю суду

Зловмисником виявився 36-річний киянин, раніше судимий за наркозлочини.

У Києві перед судом постав чоловіка, який «замінував» будівлю суду у Дарницькому районі. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

У відомстві нагадали, що у липні до поліції Києва надійшов анонімний дзвінок від чоловіка, який повідомив про закладену вибухівку у будівлі Дарницького районного суду. Після обстеження приміщення та прилеглої території адмінбудівлі жодних вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили.

«Правоохоронці встановили особу псевдомінера, який здійснив неправдиве повідомлення та затримали його. Ним виявився 36-річний киянин, раніше судимий за наркозлочини. Мотиви свого вчинку чоловік пояснити не зміг», - заявили у поліції.

Тоді, слідчі повідомили фігурантові про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального Кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.

Наразі, за доказами правоохоронців Дарницький районний суд Києва визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

