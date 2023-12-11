Государство фактически не способно выплачивать гражданам деньги по решениям судов - Министерство социальной политики

Задолженность государства только по пенсионным спорам составляет 65,5 млрд. гривен, а по решениям КСУ – еще более 100 млрд гривен.

В Министерстве социальной политики сообщили о крайне сложной ситуации с выплатами гражданам средств, которые они должны получить по решению судов.

Как сообщила 8 декабря 2023 года первый заместитель Министра социальной политики Дарья Марчак, ситуация с выплатой гражданам задолженности по решениям судов стала критической.

Как рассказала первый заместитель министра, если к началу 2020 года объем невыплаченной задолженности государства по решениям национальных судов составил 62 млн. гривен, то к началу 2023 года задолженность только по пенсионным делам составила 38,5 млрд. гривен.

По состоянию на 1 ноября 2023 года задолженность только по судебным решениям в пенсионных спорах достигла огромной суммы в 60,5 млрд. гривен.

«Указанные цифры меня шокируют. Это долги по принятым судебным решениям, которые поступают на исполнение в Пенсионный фонд. Проблема состоит в том, что нет средств для выплат. Формируется очередь. Пенсионный фонд смог погасить долги только по решениям, принятым до сентября 2020 года», - рассказала Дарья Марчак во время конференции «Роль судебной власти в преодолении вызовов войны».

Дарья Марчак сообщила, что растет количество судебных решений, которыми назначаются большие, а иногда очень большие выплаты для большого количества граждан. Преимущественно речь идет о представителях правоохранительных ведомств и военнослужащих.«Есть решения судов, обязывающих платить пенсию в 40, 50, 60, 80 тыс. гривен. Вместе с тем у нас есть 6 миллионов пенсионеров, у которых размер пенсии составляет менее 4 тыс. гривен, при этом у 5 млн. из них размер пенсии меньше 3 тыс. гривен. Я каждый день отписываю ответы на запросы граждан с объяснениями, почему им до сих пор не выплачены средства по судебным решениям», - рассказала представитель Министерства социальной политики.Кроме того, по словам Дарьи Марчак, есть 11 решений Конституционного Суда Украины, согласно которым государство должно дополнительно выплатить 101 млрд. гривен.

Также только в 2022 году суды удовлетворили иски граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, на сумму более 1 млрд. гривен.

«Что будет дальше? Государство не может выполнить принятые судом решения. Мы вряд ли сможем найти деньги в ближайшие годы на все эти выплаты. Следовательно, дальше будет ЕСПЧ, и будут новые решения ЕСПЧ в отношении Украины. Мы до сих пор не нашли эффективных способов преодоления этой проблемы», - рассказала Дарья Марчак.

По мнению представителя Министерства социальной политики, проблема заключается в социальной политике государства, которая проводилась десятилетиями.

«Верховная Рада в разные годы в целом приняла около ста законов, устанавливающих льготы, гарантии и привилегии для разных категорий граждан. Качество социального законодательства нередко таково, что одни и те же нормы могут трактоваться по-разному. Кроме того, в странах ЕС социальная помощь предоставляется при необходимости как временная помощь независимо от статуса человека, а у нас все наоборот привязано к статусу гражданина», - отметила Дарья Марчак.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.