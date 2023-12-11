Коррупционные и связанные с коррупцией уголовные правонарушения: обзор практики Верховного Суда

Опубликован обзор судебной практики в уголовных производствах по коррупционным и связанным с коррупцией уголовным правонарушениям.

Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики в уголовных производствах по коррупционным и связанным с коррупцией уголовным правонарушениям (решения, внесенные в ЕГРСР, за 2022 год).

Отмечается, что обзор подготовлен по результатам проведенного обобщения судебной практики кассационной инстанции во исполнение подпункта 3.3.1.3.1 п. 3.3.1.3 ожидаемого стратегического результата проблемы 3.3.1 подраздела 3.3 «Уголовная ответственность» разд. 3 «Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию» Государственной антикоррупционной программы на 2023–2025 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 4 марта 2023 г. № 220.

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