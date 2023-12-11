Корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення: огляд практики Верховного Суду

Опубліковано огляд судової практики у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень.

Верховний Суд опублікував огляд судової практики у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень (рішення, внесені до ЄДРСР, за 2022 рік.

Зазначається, що огляд підготовлено за результатами проведеного узагальнення судової практики касаційної інстанції на виконання підпункту 3.3.1.3.1 п. 3.3.1.3 очікуваного стратегічного результату проблеми 3.3.1 підрозділу 3.3 «Кримінальна відповідальність» розд. 3 «Забезпечення невідворотності відповідальності за корупцію» Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 року № 220.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.