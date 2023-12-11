Чому зимою тягне на солодке та жирне – у МОЗ роз'яснили

У МОЗ пояснили, що перемикає наш організм в режим зимової жаги до солодкого.

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Як розповіли у Міністерстві охорони здоров'я, потяг на жирну і солодку їжу взимку то передусім наша еволюційна прошивка. А дві основні фактори в комбінації (світло та тепло) ї дають нам бажання їсти більше і їсти солодке.

Восени та взимку світловий день скорочується і ми отримуємо менше денного світла, що може викликати сезонний афективний розлад (САР).

Тоді наш організм намагається компенсувати цей стан їжею з високим вмістом вуглеводів та цукру. На додачу до гедоністичного аспекту смакування солодким є й біохімічний - солодке спричиняє викид інсуліну, і в цьому разі інсулін - це добре. Річ у тім, що інсулін допомагає клітинам споживати глюкозу активніше, а також нейронам - утворювати серотонін й дофамін - нейромедіатори, які бадьорять мозок, пояснюють у МОЗ.

Окрім світла, нам не вистачає тепла.

«Тут на допомогу організму приходить харчовий термогенез – процес, коли організм витрачає енергію, щоб переварити їжу і внаслідок цього зігрівається. Тут не обов’язково їсти саме солодку їжу - найбільший ефект має білкова їжа», - розповідають спеціалісти.

Щоб зменшити потяг до солодощів у МОЗ радять:

не пропускати повноцінні прийоми їжі – коли ми не голодні, встояти перед бажанням їсти солодке трохи простіше, ніж коли шлунок порожній;

будувати раціон довкола рослинної та білкової їжі – це сприятиме добробуту кишкової мікробіоти (і нашому, як наслідок) і дасть достатньо енергії.

гуляти та займатися спортом, щоб зігрітися іншими шляхами;

відчуваєте потяг до солодкого – спробуйте спочатку поприсідати (або іншу рухову активність). Це трохи мобілізує власні запаси глюкози;

повноцінно відпочивати. Виспаний мозок меншою мірою прагне солодкої і жирної їжі та краще піддається вольовому контролю з боку лобної кори півкуль.

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