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  1. Общество

Почему зимой тянет на сладкое и жирное – в Минздраве разъяснили

23:00, 11 декабря 2023
В Минздраве поняли, что переключает наш организм в режим зимней жажды к сладкому.
Почему зимой тянет на сладкое и жирное – в Минздраве разъяснили
Изображение: freepik.com
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Как рассказали в Министерстве здравоохранения, тяга к жирной и сладкой пищи зимой, прежде всего, наша эволюционная прошивка. А два основных фактора в комбинации (свет и тепло) дают нам желание есть больше и есть сладкое.

Осенью и зимой световой день сокращается и мы получаем меньше дневного света, что может вызвать сезонное аффективное расстройство (САР).

Тогда наш организм пытается компенсировать это состояние едой с высоким содержанием углеводов и сахара. В дополнение к гедонистическому аспекту смакования сладким есть и биохимический - сладкое влечет за собой выброс инсулина, и в этом случае инсулин - это хорошо. Дело в том, что инсулин помогает клеткам потреблять глюкозу активнее, а также нейронам – образовывать серотонин и дофамин – нейромедиаторы, которые бодрят мозг, объясняют в Минздраве.

Кроме света, нам не хватает тепла.

«Здесь на помощь организму приходит пищевой термогенез – процесс, когда организм тратит энергию, чтобы переварить пищу и в результате этого согревается. Здесь не обязательно есть именно сладкую пищу – наибольший эффект имеет белковая пища», – рассказывают специалисты.

Чтобы уменьшить тягу к сладостям в Минздраве советуют:

  • не пропускать полноценные приемы пищи – когда мы не голодны, устоять перед желанием есть сладкое немного проще, чем когда желудок пустой;
  • строить рацион вокруг растительной и белковой пищи – это будет способствовать благополучию кишечной микробиоты (и нашему, как следствие) и даст достаточно энергии.
  • гулять и заниматься спортом, чтобы согреться другими путями;
  • чувствуете тягу к сладкому – попробуйте сначала приседать (или другую двигательную активность). Это немного мобилизует собственные запасы глюкозы;
  • полноценно отдыхать. Выспавшийся мозг в меньшей степени стремится к сладкой и жирной пище и лучше поддается волевому контролю со стороны лобной коры полушарий.

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