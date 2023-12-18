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Чи означає отримання довідки ВПО право на отримання допомоги на проживання: роз’яснення

00:00, 18 грудня 2023
Для отримання допомоги не достатньо бути внутрішньо переміщеною особою - необхідно також відповідати низці критеріїв, встановлених Порядком надання допомоги на проживання ВПО.
Чи означає отримання довідки ВПО право на отримання допомоги на проживання: роз’яснення
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Переселенцям роз’яснили, чи означає отримання довідки внутрішньо переміщеної особи право на отримання допомоги на проживання. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Довідка є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Отримання довідки (як і постановка на облік) є правом внутрішньо переміщеної особи, а не її обов'язком. Тобто, людина вправі сама визначати хоче вона ставати на облік як переміщена особа чи ні.

Допомога на проживання ВПО – це державна соціальна соціальної підтримка внутрішньо переміщених осіб із числа незахищених верств населення.

Тобто, для отримання допомоги не достатньо бути внутрішньо переміщеною особою - необхідно також відповідати низці критеріїв, встановлених Порядком надання допомоги на проживання ВПО.

Якщо особа не має права на допомогу – довідку не обов'язково отримувати, але вона може надати додаткові права та гарантії.

Наприклад, діти ВПО мають право:

  •  на першочергове зарахування до державних/комунальних садків;
  • на безоплатне гаряче харчування у державних/комунальних садках і школах;
  • на продовження здобуття освітнього рівня (дошкільної, шкільної, середньо-спеціальної, вищої освіти), а також отримання соціальної стипендії;
  • право на оздоровлення та відпочинок.

Також статус ВПО дає право на допомогу:

  •  у житлових питаннях: спрощений порядок оформлення субсидії за фактичним місцем проживання (лише заява + декларація на субсидію); пільгові кредитні програми, наприклад, «Доступне житло», «Власний дім», «Кредит під 3%»; право стати на квартирний облік та вселитися у тимчасове житло;
  • у питаннях зайнятості: право припинити трудові відносини та зареєструватися безробітним у спрощеному порядку; право на реєстрацію як ФОП за місцем тимчасового проживання;
  • доступ до гуманітарної та благодійної допомоги тощо.

Також зазначається, якщо отримання довідки ВПО не означає автоматичне призначення допомоги, то призначення допомоги без попереднього отримання довідки (а точніше - взяття на облік) неможливе.

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