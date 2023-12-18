Чи означає отримання довідки ВПО право на отримання допомоги на проживання: роз’яснення

Для отримання допомоги не достатньо бути внутрішньо переміщеною особою - необхідно також відповідати низці критеріїв, встановлених Порядком надання допомоги на проживання ВПО.

Переселенцям роз’яснили, чи означає отримання довідки внутрішньо переміщеної особи право на отримання допомоги на проживання. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Довідка є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Отримання довідки (як і постановка на облік) є правом внутрішньо переміщеної особи, а не її обов'язком. Тобто, людина вправі сама визначати хоче вона ставати на облік як переміщена особа чи ні.

Допомога на проживання ВПО – це державна соціальна соціальної підтримка внутрішньо переміщених осіб із числа незахищених верств населення.

Тобто, для отримання допомоги не достатньо бути внутрішньо переміщеною особою - необхідно також відповідати низці критеріїв, встановлених Порядком надання допомоги на проживання ВПО.

Якщо особа не має права на допомогу – довідку не обов'язково отримувати, але вона може надати додаткові права та гарантії.

Наприклад, діти ВПО мають право:

на першочергове зарахування до державних/комунальних садків;

на безоплатне гаряче харчування у державних/комунальних садках і школах;

на продовження здобуття освітнього рівня (дошкільної, шкільної, середньо-спеціальної, вищої освіти), а також отримання соціальної стипендії;

право на оздоровлення та відпочинок.

Також статус ВПО дає право на допомогу:

у житлових питаннях: спрощений порядок оформлення субсидії за фактичним місцем проживання (лише заява + декларація на субсидію); пільгові кредитні програми, наприклад, «Доступне житло», «Власний дім», «Кредит під 3%»; право стати на квартирний облік та вселитися у тимчасове житло;

у питаннях зайнятості: право припинити трудові відносини та зареєструватися безробітним у спрощеному порядку; право на реєстрацію як ФОП за місцем тимчасового проживання;

доступ до гуманітарної та благодійної допомоги тощо.

Також зазначається, якщо отримання довідки ВПО не означає автоматичне призначення допомоги, то призначення допомоги без попереднього отримання довідки (а точніше - взяття на облік) неможливе.

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