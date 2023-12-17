Просідання ґрунту біля метро «Деміївська» відбулось ще до закриття станцій, — КМДА

Раніше у мережі поширили фото наслідків просідання торгових павільонів над тунелем метро біля Деміївського ринку.

У Києві над тунелем метро біля Деміївського ринку почали просідати під землю торгові павільйони. Відповідні фото з’явилися в мережі 17 грудня.

У Київській міській державній адміністрації зазначили, що просідання ґрунту поблизу станції метро «Деміївська» відбулося ще до закриття шести станцій «синьої» гілки.

Пресслужба зазначила, що був встановлений посилений постійний нагляд і контроль за місцем просідання. Загалом критичних змін фахівці не зафіксували.

«Наразі стан тунелю між станціями метро «Деміївська» — «Либідська» стабілізований і повністю контрольований», — запевнили у КМДА.

Профільні фахівці проводять роботи з облаштування підсилювальних конструкцій і локалізації теч. Поява нових деформацій і тріщин не спостерігається.

У «Київському метрополітені» зазначили, що днями поруч із місцем просідання ґрунту енергопостачальна компанія також прокладала кабельні мережі із застосуванням відповідної будівельної техніки.

Також там нагадали, що одразу після зупинки руху поїздів «синьою» гілкою для зменшення навантаження на споруди метрополітену та локалізації місця просідання тимчасово обмежили рух однією смугою автомобільного з’їзду.

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