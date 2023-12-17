«Київстар» відновлює роботу: коли клієнтам будуть нараховувати компенсації за збій в системі

Наразі сервіси працюють лише частково.

Мобільний оператор «Київстар» продовжує відновлювати працездатність своєї системи. Про це повідомила представник оператора Ірина Леличенко в коментарі LIGA.net.

За її словами, одним з останніх досягнень стало відновлення роботи сервісу VPN, зараз ведеться робота над відновленням послуг M2M для бізнес-клієнтів. Також у найближчих планах - відновити послугу SMS.

Відзначається, що в деяких населених пунктах, в тому числі в Києві, все ще спостерігаються локальні перебої з наданням послуги "Домашнього Інтернету". Щоб прискорити відновлення системи, компанія задіяла весь доступний персонал, в тому числі з інших регіонів.

Оператор попереджає, що поки система не відновлена повністю, мобільний Інтернет може працювати зі зниженою швидкістю.

Питання нарахування бонусів і компенсацій абонентам, які не могли скористатися оплаченими послугами, відкладено до того моменту, коли всі послуги будуть відновлені і система буде повністю стабілізована.

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