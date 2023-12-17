Українцям повідомили, якою погода буде в країні до Різдва

Очікуються опади, але морозів не має бути.

До Різдва в Україні очікується тепла та похмура погода з опадами. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Тепла погода в Україні буде й буде, аж до Святвечора та Різдва. Не скажу, що із сонцем, бо опадів вистачатиме», - розказала вона.

За її даними, морози очікуються лише вночі у неділю. «А потім навіть вночі переважатимуть «плюси», - додала вона.

Раніше у поліції нагадали про прості правила безпечного поводження на водоймах зимою.

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