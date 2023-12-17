Украинцам сообщили, какой погода будет в стране до Рождества

Ожидаются осадки, но морозов не должно быть.

До Рождества в Украине ожидается теплая и пасмурная погода с осадками. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Теплая погода в Украине будет и будет, вплоть до Сочельника и Рождества. Не скажу, что с солнцем, потому что осадков будет хватать», - рассказала она.

По ее данным, морозы ожидаются ночью в воскресенье. «А потом даже ночью будут преобладать плюсы», - добавила она.

Ранее в полиции напомнили о простых правилах безопасного поведения на водоемах зимой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.