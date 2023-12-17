«Киевстар» возобновляет работу: когда клиентам будут начисляться компенсации за сбой в системе

Пока сервисы работают лишь частично.

Мобильный оператор «Киевстар» продолжает восстанавливать работоспособность своей системы. Об этом сообщила представитель оператора Ирина Леличенко в комментарии LIGA.net.

По ее словам, одним из последних достижений стало возобновление работы сервиса VPN, сейчас ведется работа по восстановлению услуг M2M для бизнес-клиентов. Также в ближайших планах – восстановить услугу SMS.

В некоторых населенных пунктах, в том числе в Киеве, все еще наблюдаются локальные перебои с предоставлением услуги «Домашнего Интернета». Чтобы ускорить обновление системы, компания задействовала весь доступный персонал, в том числе из других регионов.

Оператор предупреждает, что пока система не восстановлена полностью, мобильный Интернет может работать с пониженной скоростью.

Вопрос начисления бонусов и компенсаций абонентам, которые не могли воспользоваться оплаченными услугами, отложены до того момента, когда все услуги будут восстановлены и система будет полностью стабилизирована.

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