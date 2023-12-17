Просадка грунта возле метро «Демеевская» состоялась еще до закрытия станций, — КГГА

Ранее в сети распространили фото последствий проседания торговых павильонов над тоннелем метро возле Демеевского рынка.

В Киеве над тоннелем метро у Демеевского рынка начали проседать под землю торговые павильоны. Соответствующие фото появились в сети 17 декабря.

В Киевской городской государственной администрации отметили, что просадка грунта вблизи станции метро «Демеевская» случилась еще до закрытия шести станций «синей» ветки.

Прессслужба отметила, что был установлен усиленный постоянный надзор и контроль за местом проседания. В целом, критических изменений специалисты не зафиксировали.

«Сейчас состояние тоннеля между станциями метро «Демеевская» — «Лыбидская» стабилизировано и полностью контролируется», — заверили в КГГА.

Профильные специалисты производят работы по обустройству усилительных конструкций и локализации течей. Появление новых деформаций и трещин не наблюдается.

В Киевском метрополитене отметили, что на днях рядом с местом просадки грунта энергоснабжающая компания также прокладывала кабельные сети с применением соответствующей строительной техники.

Также там напомнили, что после остановки движения поездов «синей» веткой для уменьшения нагрузки на сооружения метрополитена и локализации места проседания временно ограничили движение одной полосой автомобильного съезда.

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