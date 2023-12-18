Означает ли получение справки ВПЛ право на получение пособия на жительство: разъяснение

Переселенцам разъяснили, означает ли получение справки внутри перемещенного лица право на получение помощи на жительство. Об этом сообщает «Зеркало недели».
Справка является документом, подтверждающим факт внутреннего перемещения и взятие на учет внутренне перемещенного лица. Получение справки (как и постановка на учет) является правом внутренне перемещенного лица, а не его обязанностью. То есть, человек вправе сам определять хочет он становиться на учет как перемещенное лицо или нет.
Пособие на жительство ВПЛ – это государственная социальная социальная поддержка внутренне перемещенных лиц из числа незащищенных слоев населения.
То есть, для получения помощи недостаточно быть внутренне перемещенным лицом - необходимо также соответствовать ряду критериев, установленных Порядком предоставления помощи на проживание ВПЛ.
Если лицо не имеет права на помощь – справку не обязательно получать, но она может предоставить дополнительные права и гарантии.
Например, дети ВПЛ имеют право:
- на первоочередное зачисление в государственные/коммунальные сады;
- на бесплатное горячее питание в государственных/коммунальных садах и школах;
- на продолжение получения образовательного уровня (дошкольного, школьного, средне-специального, высшего образования), а также получение социальной стипендии;
- право на оздоровление и отдых.
Также статус ВПЛ дает право на помощь:
- по жилищным вопросам: упрощенный порядок оформления субсидии по фактическому месту жительства (лишь заявление + декларация на субсидию); льготные кредитные программы, например «Доступное жилье», «Собственный дом», «Кредит под 3%»; право стать на квартирный учет и вселиться во временное жилье;
- по вопросам занятости: право прекратить трудовые отношения и зарегистрироваться безработным в упрощенном порядке; право на регистрацию как ФЛП по месту временного проживания;
- доступ к гуманитарной и благотворительной помощи.
Также отмечается, если получение справки ВПЛ не означает автоматическое назначение пособия, то назначение пособия без предварительного получения справки (а точнее – взятие на учет) невозможно.
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