Означает ли получение справки ВПЛ право на получение пособия на жительство: разъяснение

Для получения помощи недостаточно быть внутренне перемещенным лицом - необходимо также соответствовать ряду критериев, установленных Порядком предоставления помощи на проживание ВПЛ.

Переселенцам разъяснили, означает ли получение справки внутри перемещенного лица право на получение помощи на жительство. Об этом сообщает «Зеркало недели».

Справка является документом, подтверждающим факт внутреннего перемещения и взятие на учет внутренне перемещенного лица. Получение справки (как и постановка на учет) является правом внутренне перемещенного лица, а не его обязанностью. То есть, человек вправе сам определять хочет он становиться на учет как перемещенное лицо или нет.

Пособие на жительство ВПЛ – это государственная социальная социальная поддержка внутренне перемещенных лиц из числа незащищенных слоев населения.

То есть, для получения помощи недостаточно быть внутренне перемещенным лицом - необходимо также соответствовать ряду критериев, установленных Порядком предоставления помощи на проживание ВПЛ.

Если лицо не имеет права на помощь – справку не обязательно получать, но она может предоставить дополнительные права и гарантии.

Например, дети ВПЛ имеют право:

на первоочередное зачисление в государственные/коммунальные сады;

на бесплатное горячее питание в государственных/коммунальных садах и школах;

на продолжение получения образовательного уровня (дошкольного, школьного, средне-специального, высшего образования), а также получение социальной стипендии;

право на оздоровление и отдых.

Также статус ВПЛ дает право на помощь:

по жилищным вопросам: упрощенный порядок оформления субсидии по фактическому месту жительства (лишь заявление + декларация на субсидию); льготные кредитные программы, например «Доступное жилье», «Собственный дом», «Кредит под 3%»; право стать на квартирный учет и вселиться во временное жилье;

по вопросам занятости: право прекратить трудовые отношения и зарегистрироваться безработным в упрощенном порядке; право на регистрацию как ФЛП по месту временного проживания;

доступ к гуманитарной и благотворительной помощи.

Также отмечается, если получение справки ВПЛ не означает автоматическое назначение пособия, то назначение пособия без предварительного получения справки (а точнее – взятие на учет) невозможно.

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