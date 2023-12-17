«Київстар» відновив ще 2 послуги після хакерської атаки: що слід знати абонентам

У компанії додали, що найближчим часом увімкнуть послугу SMS.

Фото: 24tv.ua

Мобільний оператор «Київстар» продовжує відновлювати послуги для своїх абонентів після хакерської атаки. У компанії розповіли про стан відновлювальних робіт.

Так, станом на зараз вже доступні послуги голосового зв'язку, в тому числі у роумінгу, відновлено мобільну передачу даних, а також розпочато відновлення доступу до M2M для бізнес-клієнтів.

У компанії додали, що найближчим часом увімкнуть послугу SMS.

У деяких населених пунктах, зокрема у Києві, досі виникають складнощі із доступом до домашнього інтернету. «Київстар» наголошує, що це тимчасово.

«Ми залучили увесь персонал, щоб відновити роботу послуги якомога швидше», - заявили у компанії мобільного оператора.

За їхніми словами, оскільки зараз відбувається стабілізація мережі, мобільна передача даних може працювати повільніше. Це необхідно для безпеки.

Раніше у компанії зазначили, що питання нарахування бонусів і компенсацій абонентам, які не могли скористатися оплаченими послугами, відкладено до того моменту, коли всі послуги будуть відновлені і система буде повністю стабілізована.

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