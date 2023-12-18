В Ирландии природа может получить конституционные права, подобные правам человека

Если парламент решит провести референдум по правам на природу и его одобрят граждане, Ирландия будет первой, кто внесет права природы в конституцию.

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В Ирландии желают закрепить права природы в государственной конституции. Таким образом страна может стать первой в Евросоюзе, которая утвердит соответствующие изменения. Об этом сообщает BBC.

Совместный комитет по окружающей среде и климатическим мерам рекомендовал правительству провести референдум по защите биоразнообразия. Если бы люди проголосовали за это, то природа получила бы права, сопоставимые с правами человека.

В Ирландии в последние годы усилилось движение за права природы. Его сторонники стремятся, чтобы такие составляющие природы, как деревья, горы и реки, признавали как объекты, имеющие право на существование и процветание, восстановление, регенерацию и уважение.

Движение признает право хоть какого лица либо организации защищать эти права от имени природы. В Новой Зеландии есть пример — там присвоили статус юридического лица реке Вангануе.

Если ирландский парламент решит провести национальный референдум по правам на природу и его одобрят граждане, Ирландия будет первой, кто внесет права природы в конституцию.

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