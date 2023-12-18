Мобилизацию нужно вернуть в те рамки, в которых она работала раньше, — Валерий Залужный

В то же время, по его словам, итоги нового проекта рекрутинга в Вооруженные силы Украины пока рано оценивать.

Процесс мобилизации нужно вернуть в те рамки, в которых он работал раньше. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает «Интерфакс-Украина».

В то же время, по его словам, новый проект рекрутинга в Вооруженные силы Украины пока рано оценивать.

«Рекрутинг оценивать еще немного рано, а что касается вопросов мобилизации, то его не то, что нужно усиливать, а вернуть в те пределы, в те рамки, которые работали раньше», - сказал Зависимый в кулуарах презентации Государственного оператора тыла.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что сейчас это проблема ребят, воюющих на переднем крае, которых должен кто-то заменять.

«Его (процесс мобилизации - ред.) просто нужно вернуть на те рамки, в которых они работали раньше», - добавил Залужный.

На вопрос о том, как повлияло увольнение областных военкомов на эффективность мобилизации, Валерий Залужный отметил, что «это были профессионалы, они знали, как это делать, а их нет».

Однако накануне глава Главного управления разведки Кирилл Буданов выразил свое видение мобилизации в Украине. Он отметил, что общая численность сил обороны превышает миллион. И потому ни одна кампания рекрутинга не покроет такие объемы – только мобилизация.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально заявил об обнаружении прослушивания в кабинетах, предназначенных для работы Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и работников его аппарата.

Добавим, что СБУ открыла уголовное производство по факту обнаружения прослушки в кабинете Залужного.

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