Судили российского военного, который ограбил дом во время временной оккупации на Киевщине

К 12 годам заключения приговорен военный рф, который во время оккупации Мощуна похитил имущество местного жителя.

Военного рф приговорили к 12 годам лишения свободы за похищение имущества местного жителя во время оккупации села Мощун Киевской области. Он признан виновным в нарушении законов и обычаев войны согласно статье 438 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Прокуроры в суде доказали, что в начале марта 2022 года во время оккупации села Мощун в Бучанском районе Киевской области осужденный вместе с другими военными проник на территорию частного дома. На тот момент в доме не было жителей, но владелец наблюдал за действиями оккупантов из леса поблизости.

Вооруженные военнослужащие из российской федерации незаконно завладели деньгами, золотыми изделиями и другим личным и хозяйственным имуществом хозяина дома. Похищенное имущество было загружено в военную технику, после чего злоумышленники отправились в неизвестном направлении.

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