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Папа Римский отреагировал на убийство двух христианок в церкви в Газе

14:42, 18 декабря 2023
Папа Римский заявил о гибели двух женщин - матери и дочери - на территории прихода Святого Семейства в Газе.
Папа Римский отреагировал на убийство двух христианок в церкви в Газе
Источник фото: isra.com
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Папа Римский Франциск выразил свое глубокое соболезнование в связи с убийством мирных жителей, погибших в церкви Газы. Римский Папа осудил события, которые вызвала Израильская оборонительная армия (ЦАХАЛ), назвав их "террористической тактикой", - сообщает Reuters.

В еженедельном благословении Папа Франциск обратился к заявлению Латинского Патриархата Иерусалима, католического учреждения в Святой Земле, относительно трагедии. Патриархат сообщил о смерти двух женщин - Нахиды Халил Антон и ее дочери Самар, которые были убиты "снайпером" из состава ЦАХАЛ, когда они направлялись в монастырь монахинь на территории прихода Святого Семейства. По заявлению Патриархата, семь других людей получили ранения при попытке защитить этих женщин.

"Я продолжаю получать очень тяжелые и болезненные новости из Газы", - сказал Франциск, добавляя: "Безоружные гражданские являются объектами бомбардировок и обстрелов. И это произошло даже в приходском комплексе Святой Семьи, где нет террористов, а семьи, дети, больные или инвалиды, монахини".

Франциск осудил смерть двух женщин, убитых "снайперами", отметив факт, что монастырь монахинь ордена, основанного Матерью Терезой, стал жертвой обстрела из танков Израильской армии.

Представитель Министерства иностранных дел Израиля отказался комментировать слова Папы, отметив, что инцидент все еще находится на рассмотрении.

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