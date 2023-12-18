Папа Римський відреагував на вбивство двох християнок у церкві в Газі

Папа Римський заявив про загибель двох жінок – матері й доньки – на території парафії Святого Сімейства в Газі.

Джерело фото: isra.com

Папа Римський Франциск висловив своє глибоке співчуття стосовно вбивства мирних жителів, які загинули у церкві Гази. Римський Папа засудив події, які спричинила Ізраїльська оборонна армія (ЦАХАЛ), назвавши їх «терористичною тактикою», – повідомляє Reuters.

У щотижневому благословенні Папа Франциск звернувся до заяви Латинського Патріархату Єрусалиму, католицької установи у Святій Землі, щодо трагедії. Патріархат повідомив про смерть двох жінок - Нахіди Халіл Антон та її доньки Самар, які були вбиті «снайпером» зі складу ЦАХАЛ, коли вони направлялися до монастиря черниць на території парафії Святого Сімейства. За заявою Патріархату, семеро інших людей отримали поранення під час спроби захистити цих жінок.

«Я продовжую отримувати дуже важкі та болючі новини з Гази», - сказав Франциск, додаючи: «Неозброєні цивільні є об'єктами бомбардувань і обстрілів. І це сталося навіть у парафіяльному комплексі Святої Родини, де немає терористів, а сім’ї, діти, хворі чи інваліди, монахині».

Франциск засудив смерть двох жінок, вбитих «снайперами», наголосивши на факті, що монастир монахинь ордену, заснованого Матір’ю Терезою, став жертвою обстрілу з танків Ізраїльської армії.

Представник Міністерства закордонних справ Ізраїлю відмовився коментувати слова Папи, зауваживши, що інцидент все ще перебуває на розгляді.

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