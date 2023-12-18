Судили російського військового, який пограбував будинок під час тимчасової окупації на Київщині

Військового рф засудили до 12 років позбавлення волі за викрадення майна місцевого мешканця під час окупації села Мощун на Київщині. Його визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Прокурори в суді довели, що на початку березня 2022 року під час окупації села Мощун у Бучанському районі Київської області засуджений разом з іншими військовими проник на територію приватного будинку. На той момент в будинку не було мешканців, але власник спостерігав за діями окупантів з лісу поблизу.
Озброєні військовослужбовці з російської федерації незаконно заволоділи грошима, золотими виробами та іншим особистим та господарським майном господаря будинку. Викрадене майно було завантажено до військової техніки, після чого зловмисники відправилися в невідомому напрямку.
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