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  1. В Україні

Судили російського військового, який пограбував будинок під час тимчасової окупації на Київщині

15:01, 18 грудня 2023
До 12 років ув’язнення засуджено військового рф, який під час окупації Мощуна викрав майно місцевого жителя.
Судили російського військового, який пограбував будинок під час тимчасової окупації на Київщині
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Військового рф засудили до 12 років позбавлення волі за викрадення майна місцевого мешканця під час окупації села Мощун на Київщині. Його визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Прокурори в суді довели, що на початку березня 2022 року під час окупації села Мощун у Бучанському районі Київської області засуджений разом з іншими військовими проник на територію приватного будинку. На той момент в будинку не було мешканців, але власник спостерігав за діями окупантів з лісу поблизу.

Озброєні військовослужбовці з російської федерації незаконно заволоділи грошима, золотими виробами та іншим особистим та господарським майном господаря будинку. Викрадене майно було завантажено до військової техніки, після чого зловмисники відправилися в невідомому напрямку.

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