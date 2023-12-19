По его словам, каждый регион имеет свой мобилизационный план, а утверждение о «несправедливой мобилизации» является следствием субъективного восприятия.

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснил, есть ли разница в подходах между мобилизацией в городах и селах. Об этом он рассказал в эфире Radio NV.

По его словам, каждый регион имеет свой мобилизационный план, а утверждение о «несправедливой мобилизации» является следствием субъективного восприятия.

Вениславский, в частности, прокомментировал тезис, что «в Киеве военнообязанных не трогают». Нардеп объяснил, что в селе, к примеру, может проживать всего 1 тысяча человек.

«Поэтому когда соседа призвали на военную службу, практически все об этом знают. В то же время, в Киеве такая информация размывается из-за того, что в столице проживает несколько миллионов человек», - отметил он.

Ранее глава Главного управления разведки Кирилл Буданов высказал свое видение мобилизации в Украине. Он отметил, что общая численность сил обороны превышает миллион. И потому ни одна кампания рекрутинга не покроет такие объемы – только мобилизация.

В то же время, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что мобилизацию не нужно усиливать, а вернуть в те рамки, в которых она работала раньше.

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