Народні обранці повернулись до законопроекту про Етичний кодекс парламентаря та планують створити у Раді Бюджетний офіс

За участі першого віце-спікера Олександра Корнієнко відбулося обговорення подальшої долі законопроекту про Етичний кодекс народного депутата.

У Верховній Раді України повернулися до обговорення законопроекту №8327 щодо Етичного кодексу народного депутата України. Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко під час засідання робочої групи наголосив, що «триває нескінченний, у гарному сенсі, процес реформування парламенту. Ми дотримуємося рекомендацій європейських колег, усе діджиталізуємо. Це нешвидко, але ми просуваємося».

Присутні обговорили пропозиції щодо оновлення редакції постанови ВРУ «Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України», які презентував заступник керівника Апарату, керівник Головного юридичного управління Апарату ВР Михайло Теплюк.

«Після рішення Євроради почати переговори про вступ України до ЄС, законодавче навантаження на парламент у контексті євроінтеграції зросте. Тому важливо внести необхідні реформи, посилити взаємодію з Урядом і закріпити вже дійсні успіхи. Маємо працювати над створенням цифрового Парламенту, яке, до речі, зараз має найвищі показники виконання дорожньої карти реформ.

Маємо реформувати Рахункову палату, що також є рекомендацією Єврокомісії. І також необхідно посилювати взаємодію з Урядом, адже він має бути основним ініціатором євроінтеграційних законів», — зауважив Михайло Теплюк.

Інші учасники наради, зі свого боку, звернули увагу на важливість відкритості й прозорості діяльності парламентських комітетів та створенні Бюджетного офісу Верховної Ради України як додаткового інструменту посилення спроможності парламенту у сфері фінансів.

Щодо питання Етичного кодексу заступниця Голови Комітету з питань цифрової трансформації Вікторія Подгорна презентувала основні положення законопроекту №8327.

Окремо народна депутатка зупинилася на змінах, які передбачає акт: «Етичний кодекс міститиме чіткі прописані стандарти поведінки народного депутата України під час виконання службових обов’язків і публічної діяльності, а також санкції за порушення цих норм. Таким чином, ми будемо готові до жорстких вимог Єврокомісії щодо дотримання правил етики.

Крім того, буде створена окрема інституція, яка здійснюватиме моніторинг цих питань і ухвалюватиме рішення стосовно тих чи інших ситуацій».

Нагадаємо, цим законопроектом, який був внесений наприкінці 2022 року, пропонується забороняти парламентарям брати участь у пленарних засіданнях парламенту на строк до місяця за порушення правил етичної поведінки.

Також передбачається, що народний обранець має бути доброчесним, тобто, депутат має уникати будь-якого незаконного впливу на свою діяльність.

До принципів депутатської етики пропонується включити професіоналізм (депутат має вживати заходів для поглиблення знань та вдосконалення практичних навичок) та патріотизм.

Також депутат не має права здійснювати вплив на рішення інших народних депутатів, посадових осіб Апарату ВР, органів державної влади щодо працевлаштування близьких осіб депутата.

Крім цього депутатам буде заборонено використовувати публічно ненормативну лексику та битися в стінах парламенту.

В разі, якщо депутат втретє за рік порушить етичні норми, то головуючий може зобов’язати його послухати курс депутатської етики. Якщо ж депутат і далі буде ігнорувати етичні норми, то його буде позбавлено права брати участь у засіданнях Верховної Ради, засіданнях комітетів, тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій на строк до одного місяця, або позбавлено виплат, повʼязаних з виконанням депутатських повноважень за період від одного до двох календарних місяців.

У підсумку наради Олександр Корнієнко запропонував посилити постійні консультації із європейськими колегами стосовно їхнього досвіду впровадження практики полікомітетності, змін до Етичного кодексу й регламентування комунікації з виборцями для уточнення напрямку подальшої діяльності Робочої групи.

Нагадаємо, що раніше GRECO закликала Верховну Раду прискоритися з прийняттям Кодексу поведінки народних депутатів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.