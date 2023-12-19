ВККС внесет представление об увольнении трех судей

Три судьи признаны такими, что не соответствуют занимаемой должности.

В понедельник, 18 декабря, Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрела вопрос о внесении Высшему совету правосудия представления об увольнении судьи с занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания три судьи признаны такими, что не соответствуют занимаемой должности. Комиссия решила внести представление в ВСП об увольнении:

судьи Покровского районного суда Днепропетровской области Едаменко Ирины Витальевны;

судьи Голосеевского районного суда города Киева Мирошниченко Оксаны Владимировны;

судьи Святошинского районного суда в Киеве Ключника Андрея Степановича.

Ранее сообщалось, что 11 судей признаны такими, что соответствуют занимаемой должности.

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