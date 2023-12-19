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«Київстар» відновив мобільний інтернет у метро Києва та Харкова: які послуги також доступні абонентам

12:38, 19 грудня 2023
На підконтрольній Україні території 99% базових станцій - у працездатному стані, а клієнтам доступні всі основні базові сервіси.
«Київстар» відновив мобільний інтернет у метро Києва та Харкова: які послуги також доступні абонентам
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Станом на ранок, 19 грудня, мобільний оператор «Київстар» відновив швидкісний мобільний інтернет у метрополітені Києва, також мобільний інтернет було відновлено в метро Харкова. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Відновлено роботу інформаційної системи «Мій Київстар», у якій абоненти можуть подивитися залишки на рахунках. Телеком-мережа «Київстару» практично ввійшла в період стабілізації», - йдеться в повідомленні.

На підконтрольній Україні території 99% базових станцій - у працездатному стані, а клієнтам доступні всі основні базові сервіси: послуги зв'язку та мобільного інтернету, SMS, послуги міжнародного голосового роумінгу тощо.

Крім того, відновили більшість сервісів магазини «Київстар».

Зазначається, що «Київстар» продовжує покращувати роботу послуги «Домашній інтернет» у Києві та інших містах, також планує найближчим часом поступово зняти обмеження у швидкості мобільного інтернету.

«Фахівці «Київстару» працюють над запуском швидкісного мобільного інтернету в роумінгу і планують запустити цю послугу для українських абонентів у Німеччині, Чехії, Польщі та низці інших країн уже найближчим часом», - зазначено в повідомленні.

Для стабілізації роботи послуг компанія залучила весь наявний технічний персонал, а також міжнародних партнерів зі Швеції, Ірландії, США, Китаю, Фінляндії та інших країн.

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