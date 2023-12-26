Залужний прокоментував ситуацію в Марʼїнці: Міста вже немає, ЗСУ відійшли

Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом, сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував ситуацію у Марʼїнці Донецької області. Вчора, 25 грудня, міністр оборони рф Шойгу сказав, що місто захопили російські війська.

За словами Залужного, ЗСУ перебувають на околиці Мар'їнки і підготували оборонний рубіж поза цим містом.

"Ми захищаємо кожен клаптик нашої землі. Кожен клаптик. Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекопувати це місце разом із камінням, із землею, із нашими бійцями, життя наших бійців нам важливіше", - сказав він, додавши, що оборона Мар'їнки тривала майже два роки, але її знищували "вулиця за вулицею, будинок за будинком".

Наразі українські військові знаходяться у північній частині.

"Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом. Але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує", - додав Залужний.

Раніше Залужний прокоментував інформацію про мобілізацію 500 тисяч українців.

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що придатність до служби вирішує не інвалідність.

А ще Залужний на брифінгу повідомив, що демобілізація військових можлива через три роки служби, однак за певних умов.

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