Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта, сказал Главнокомандующий ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал ситуацию в Марьинке Донецкой области. Вчера, 25 декабря, министр обороны рф Шойгу сказал, что город захватили российские войска.

По словам Залужного, ВСУ находятся на окраине Марьинки и подготовили оборонительный рубеж вне этого города.

"Мы защищаем каждый клочок нашей земли. Каждый клочок. Но когда на этом узком клочке вражеские снаряды начинают перекапывать это место вместе с камнями, с землей, с нашими бойцами, жизнь наших бойцов нам важнее", - сказал он, добавив, что оборона Марьинки длилась почти два года, но ее уничтожали "улица за улицей, дом за домом".

В настоящее время украинские военные находятся в северной части.

"Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта. Но я могу сказать, что этого населенного пункта уже не существует", - добавил Залужный.

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