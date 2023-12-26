Валерий Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте вдвое для этого боекомплект войск

По словам Валерия Залужного, если люди предлагают каждые 6 месяцев проводить ротацию, они должны понимать, что «боевой комплект войск нужно увеличивать примерно хотя бы в два раза».

Фото: fakty.com.ua

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил против принятия закона о проведении ротации на фронте, например, каждые 6 месяцев, ведь для этого нужно в том числе увеличивать боекомплект военных в два раза. Об этом он сказал на брифинге 26 декабря, передает «УП».

По его словам, ситуация на фронте, прежде всего, зависит от действий противника.

«Я не могу прогнозировать, будет это 6 месяцев, 5 месяцев, 3 месяца. Ситуация бывает абсолютно разной, поверьте мне. Опять же, если люди предлагают 6 месяцев проводить ротацию, они должны понимать тогда, что боевой комплект войск нужно увеличивать примерно хотя бы в два раза.

И как раз на выходе будет сумма, необходимая для того, чтобы через полгода заменить этих людей на боевых позициях.

А если ситуация изменится? Если противник будет атаковать с неатакованных участков? Что тогда делать в такой ситуации?

Поэтому, люди должны отдыхать. Я требую от командиров на местах, чтобы они делали все возможное и невозможное для того, чтобы осуществлять ротацию... в пределах подразделений, в пределах воинских частей.

Но законодательно прописывать, что мы будем двигаться таким образом... Поверьте моему тридцатилетнему опыту службы в Вооруженных силах Украины и почти 10 годам войны, что это пока, скажем так, обман .... который нереален», - сказал Залужный.

Ранее сообщалось, что военнообязанные должны зарегистрировать Электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию.

Также Валерий Залужный прокомментировал информацию о мобилизации 500 тысяч украинцев.

Еще Валерий Залужный заявил, что недоволен нынешней работой ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.