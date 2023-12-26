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  1. В Украине

Кличко ответил на просьбу установить в маршрутках Киева валидаторы для оплаты проезда

22:59, 26 декабря 2023
Исполнительным органом Киевгорсовета ведутся переговоры с перевозчиками, обслуживающими автобусные маршруты, о необходимости присоединения к автоматизированной системе учета оплаты проезда.
Кличко ответил на просьбу установить в маршрутках Киева валидаторы для оплаты проезда
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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Мэр столицы Виталий Кличко ответил на петицию об установке в маршрутных такси валидаторов для оплаты проезда. За инициативу проголосовали более 6 тысяч киевлян.

Как пояснил Кличко, в городе создана автоматизированная система учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм собственности (АСОП).

Он отметил, что вопрос внедрения и обеспечения возможности безналичной оплаты проезда в маршрутках возможен исключительно при условии присоединения перевозчиков к этой системе и соответствия их оборудования техническим требованиям относительно присоединения для обеспечения возможности использования пассажирами электронного билета для оплаты за услуги по перевозке в общественном транспорте Киева.

Мэр города пояснил, что исполнительным органом Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрацией) ведутся переговоры с перевозчиками частной формы собственности, обслуживающими автобусные маршруты, о необходимости присоединения к АСОП.

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