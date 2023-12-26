Залужный высказался по поводу законопроекта о мобилизации: Защищать страну должен каждый

По его словам, законопроект создан для справедливости в вопросе мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужной прокомментировал новый законопроект по мобилизации в Украине, отметив, что защищать страну должен каждый. Об этом он заявил на закрытом брифинге.

Залужный отметил, что законопроект создается, чтобы в Украине была справедливость.

"Этот закон именно для того, чтобы была справедливость. Защищать Украину должны все", - сказал он.

Ранее Залужный прокомментировал информацию о мобилизации 500 тысяч украинцев.

Главнокомандующий ВСУ объяснил, что пригодность к службе решает не инвалидность.

А еще Залужный на брифинге сообщил, что демобилизация военных возможна через три года службы, однако при определенных условиях.

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