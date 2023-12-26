Залужний висловився щодо законопроекту про мобілізацію: Захищати країну має кожен

За його словами, законопроект створено для справедливості у питанні мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужній прокоментував новий законопроект щодо мобілізації в Україні, зазначивши, що захищати країну має кожен. Про це він заявив на закритому брифінгу.

Залужний зазначив, що законопроект створюється, аби в Україні була справедливість.

"Цей закон саме для того, щоб була справедливість. Захищати Україну мають усі", — сказав він.

Раніше Залужний прокоментував інформацію про мобілізацію 500 тисяч українців.

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що придатність до служби вирішує не інвалідність.

А ще Залужний на брифінгу повідомив, що демобілізація військових можлива через три роки служби, однак за певних умов.

«Судово-юридична газета» писала на ухилянтів у законопроекті про посилення мобілізації накладуть заборону керувати авто, брати кредити та купувати нерухомість.

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