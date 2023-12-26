Кличко відповів на прохання встановити у маршрутках Києва валідатори для оплати проїзду

Виконавчим органом Київміськради ведуться перемовини з перевізниками, що обслуговують автобусні маршрути, щодо необхідності приєднання до автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Мер столиці Віталій Кличко відповів на петицію про встановлення у маршрутних таксі валідаторів для оплати проїзду. За ініціативу проголосували понад 6 тисяч киян.

Як пояснив Кличко, в місті створено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (АСОП).

Він зазначив, що питання впровадження та забезпечення можливості безготівкової оплати проїзду в маршрутках можливе виключно за умови приєднання перевізників до цієї системи та відповідності їхнього обладнання технічним вимогам щодо приєднання для забезпечення можливості використання пасажирами електронного квитка для оплати за послуги з перевезення в громадському транспорті Києва.

Мер міста пояснив, що виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) ведуться перемовини з перевізниками приватної форми власності, що обслуговують автобусні маршрути, щодо необхідності приєднання до АСОП.

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