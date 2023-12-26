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Валерій Залужний про ротацію що пів року: Збільшіть удвічі для цього боєкомплект військ

16:38, 26 грудня 2023
За словами Валерія Залужного, якщо люди пропонують кожні 6 місяців проводити ротацію, вони мають розуміти тоді, що «бойовий комплект військ потрібно збільшувати приблизно хоча б в два рази».
Валерій Залужний про ротацію що пів року: Збільшіть удвічі для цього боєкомплект військ
Фото: fakty.com.ua
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив проти прийняття закону про проведення ротації на фронті, наприклад кожні 6 місяців, адже для цього треба у тому числі збільшувати боєкомплект військових в два рази. Про це він сказав під час брифінгу 26 грудня, передає «УП».

За його словами, ситуація на фронті передусім залежить від дій противника.

«Я не можу прогнозувати, чи буде це 6 місяців, 5 місяців, 3 місяці. Ситуація буває абсолютно різною, повірте мені. Знову ж таки, якщо люди пропонують 6 місяців проводити ротацію, вони мають розуміти тоді, що бойовий комплект військ потрібно збільшувати приблизно хоча б в два рази.

І якраз на виході буде сума, необхідна для того, щоб через пів року замінити цих людей на бойових позиціях.

А якщо ситуація зміниться? Якщо противник буде атакувати з неатакованих ділянок? Що тоді робити в такій ситуації?

Тому, люди мають відпочивати. Я вимагаю від командирів на місцях, щоб вони робили все можливе і неможливе для того, щоб здійснювати ротацію… у межах підрозділів, у межах військових частин.

Але законодавчо прописувати, що ми будемо рухатися таким чином… Повірте моєму тридцятирічному досвіду служби в Збройних силах Україні і майже 10 рокам війни, що це поки що, скажімо так, обман …. який нереальний», - сказав Залужний.

Раніше ми писали, що військовозобов’язані повинні зареєструвати Електронний кабінет, куди прийде повістка, а поліцейські зможуть перевірити цю реєстрацію.

Також Валерій Залужний прокоментував інформацію про мобілізацію 500 тисяч українців.

Ще «Судово-юридична газета» писала, як зміниться перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову.

Додамо, Валерій Залужний заявив, що незадоволений нинішньою роботою ТЦК.

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