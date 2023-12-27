Валерий Залужный впервые провел пресс-конференцию, где прокомментировал возможные изменения в мобилизации: главные тезисы

Он, в частности, прокомментировал данные о мобилизации 500 тысяч украинцев, электронные повестки, вопросы отсрочки от мобилизации, предложения по ограничению сроков службы, а также рассказал о работе ТЦК.

Во вторник, 26 декабря, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал пресс-конференцию по новому законопроекту о мобилизации.

Генерал заявил, что недоволен работой военкоматов и добавил, что не против введения в Украине электронных повесток. Он также подчеркнул, что пригодность или непригодность к военной службе определяет не группа инвалидности, а военно-врачебные комиссии.

Важнейшие тезисы, сказанные Главнокомандующим ВСУ на брифинге:

Валерий Залужный заявил, что недоволен тем, как работают сегодня ТЦК, но считает, что с необходимыми объемами мобилизации они справятся.

Также, по его убеждению, ограничение сроков службы в 36 месяцев — это компромисс военных с правительством, который состоится при двух условиях: что не произойдет обострение на фронте и людей на передовой будет кем заменить. Он выразил надежду, что к 2025 году (когда истек 36-месячный срок службы) будет достаточно времени, чтобы подготовить резервы.

Генерал сообщил, что с предложением вручать повестки электронным способом выступал не Генштаб и не ВСУ, потому что у них нет возможности оценить, какой способ лучше. Но его устроит любой способ мобилизации, который снабдит армию пополнением резервов.

Валерий Залужный выступил против принятия закона о проведении ротации на фронте, ведь для этого необходимо увеличить количество военных примерно вдвое. Он сказал, что понимает, что люди должны отдыхать, и требует от командиров на местах всячески ротироваться в пределах подразделений. Но, говорит Залужный, законодательно прописывать ротацию на 6 месяцев – «это пока, скажем так, обман…». который нереален».

Также Валерий Залужный поддержал исключение термина «ограниченно подходящий». По его словам, в законопроекте нужно оставить два понятия: пригодный к военной службе человек или непригодный. Главнокомандующий сказал, что оперировать инвалидностью II-III группы не актуально, ведь пригодность определяет не статус инвалидности, а военно-врачебная комиссия.

Главнокомандующий ВСУ прокомментировал новый законопроект по мобилизации в Украине, отметив, что защищать страну должен каждый.

Что касается мобилизации, то генерал повторил, что потребность в людях разбита на периоды, но он не озвучивал цифры ни 400, ни 500 тысяч. (Перед тем в эфире телемарафона генерал сказал, что военное командование не делало отдельного запроса на мобилизацию 500 тысяч человек. Но формирует запрос на потребности в человеческом ресурсе, необходимом для продолжения боевых действий. Озвучивать эту цифру Залужный не стал — это военная тайна. Свои запросы Генштаб передает Минобороны, а там уже решают, как их удовлетворить.

Залужный сказал, что уверен, что западные партнеры продолжат поддерживать Украину и он не разочарован уровнем обеспечения 2023 года.

Относительно актуальной ситуации на востоке — Залужный сказал, что на сегодняшний день наши войска еще находятся в северной части Марьинки и подготовили оборонительный рубеж вне ее. «Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта. Но я могу сказать, что этого населенного пункта уже нет», - добавил Залужный.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный убежден, что следующий - 2024-й военный год - будет отличаться от текущего года.

«Мы защищаем каждый клочок нашей земли. Но жизнь наших бойцов нам важнее. Мы будем защищать ровно столько, сколько хватит сил. Но если будем понимать, что лучше сохранить людей, то отвоюем это», — сказал главнокомандующий.

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