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До конца учебного года – сколько времени будет у соискателей образования, которые лишатся права на отсрочку от призыва

Законопроект об усилении мобилизации предусматривает, что граждане, которые учатся в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, после потери этого права вправе завершить обучение до конца учебного года.

Собрание судей Окружного админсуда Киева призывает дать оценку действиям главы ВККС Романа Игнатова

Председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк подписал письмо на выполнение решения собрания ОАСК по оценке действий главы ВККС Романа Игнатова.

Как изменится перечень лиц, имеющих право на отсрочку от призыва, – законопроект об усилении мобилизации

У кого останется право на отсрочку, а у кого – нет.

Военнообязанные должны зарегистрировать Электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию

Повестку смогут отправить в Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, а полицейские и работники ТЦК будут проверять регистрацию в таком кабинете.

Шевченковский райсуд Киева просит делегировать права доступа к Реестру судебных решений помощникам судей

Также в связи с наделением помощников судей или лиц, их замещающих дополнительными полномочиями, следует предусмотреть возложение на них ответственности за нераспространение информации, ставшей им известной в связи с выполнением таких функций и передачи аутентификатора на полный доступ к судебным решениям третьим лицам. , - отметили в Шевченковском райсуде Киева.

  1. В Украине

Обсуждение должно быть публичным: Зеленский отреагировал на новый законопроект об изменениях в мобилизации

21:56, 26 декабря 2023
По словам Президента, украинцы должны понимать, какое видение у военного командования и как народные депутаты предлагают решать возникающие в Силах обороны вопросы.
Обсуждение должно быть публичным: Зеленский отреагировал на новый законопроект об изменениях в мобилизации
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новый законопроект о мобилизации.

Как сообщалось, документ в Верховную Раду внес Кабинет Министров. В нем, в частности, предлагается снизить возрастной порог мобилизации с 27 до 25 лет, сократить перечень не подлежащих ей категорий, а также рассылать повестки в ТЦК по электронной почте.

По словам главы государства, обсуждение законопроекта об изменениях в мобилизации должно быть публичным. Украинцы должны понимать, какое видение военного командования и как народные депутаты предлагают решать вопросы, возникающие в Силах обороны.

«Сегодня началась дискуссия по поводу новых правил мобилизации... Будет правильным, чтобы такие нормы обсуждались и принимались не кулуарно, а так, чтобы люди понимали, какое видение у военного командования, какие мотивы у тех или иных правил и требований, предлагаемых депутатами и как решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов в Силах обороны», - сказал Зеленский.

Как подчеркнул Президент, закон – это то, что касается всех и каждого в государстве.

«Будет правильным, если на базе комитета ВР военные вместе с депутатами определились с тем, как именно на законодательном уровне должен быть обеспечен следующий год для наших сил обороны. Ждем окончательного текста закона», - добавил он.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, как изменится список лиц, имеющих право на отсрочку от призыва.

Кроме того, мы писали, что военнообязанные должны зарегистрировать электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию.

На уклоняющихся в законопроекте об усилении мобилизации наложат запрет управлять автомобилем, брать кредиты и покупать недвижимость.

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