Обсуждение должно быть публичным: Зеленский отреагировал на новый законопроект об изменениях в мобилизации

По словам Президента, украинцы должны понимать, какое видение у военного командования и как народные депутаты предлагают решать возникающие в Силах обороны вопросы.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новый законопроект о мобилизации.

Как сообщалось, документ в Верховную Раду внес Кабинет Министров. В нем, в частности, предлагается снизить возрастной порог мобилизации с 27 до 25 лет, сократить перечень не подлежащих ей категорий, а также рассылать повестки в ТЦК по электронной почте.

По словам главы государства, обсуждение законопроекта об изменениях в мобилизации должно быть публичным. Украинцы должны понимать, какое видение военного командования и как народные депутаты предлагают решать вопросы, возникающие в Силах обороны.

«Сегодня началась дискуссия по поводу новых правил мобилизации... Будет правильным, чтобы такие нормы обсуждались и принимались не кулуарно, а так, чтобы люди понимали, какое видение у военного командования, какие мотивы у тех или иных правил и требований, предлагаемых депутатами и как решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов в Силах обороны», - сказал Зеленский.

Как подчеркнул Президент, закон – это то, что касается всех и каждого в государстве.

«Будет правильным, если на базе комитета ВР военные вместе с депутатами определились с тем, как именно на законодательном уровне должен быть обеспечен следующий год для наших сил обороны. Ждем окончательного текста закона», - добавил он.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, как изменится список лиц, имеющих право на отсрочку от призыва.

Кроме того, мы писали, что военнообязанные должны зарегистрировать электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию.

На уклоняющихся в законопроекте об усилении мобилизации наложат запрет управлять автомобилем, брать кредиты и покупать недвижимость.

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