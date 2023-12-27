У Києві під час пожежі з палаючого 14 поверху вистрибнув чоловік та загинув: фото та відео

У Шевченківському районі Києва загинув чоловік під час пожежі у багатоповерховому будинку.

Джерело фото: ДСНС

У Шевченківському районі столиці в одній із квартир на 14-му поверсі багатоповерхового будинку виникла пожежа, в результаті чого чоловік вистрибнув з палаючого приміщення та загинув, ще до прибуття рятувальників. Про це повідомили представники пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва.

Обставини трагічної події та причини загоряння встановлюються правоохоронними органами.

За інформацією рятувальників, о 21:47 26 грудня надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку на вулиці Татарській. Вогонь спалахнув у квартирі на 14-му поверсі, і о 22:36 пожежу ліквідували на площі 20 квадратних метрів.

«Пожежа сталась в одній із квартир на 14 поверсі. О 22:36 займання було ліквідовано на площі 20 кв. м. На жаль, до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, з палаючої квартири вистрибнув чоловік», - зазначено у повідомленні пресслужби.

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