Украинцы, чье жилье пострадало от российской агрессии, уже могут подать заявление на бронирование средств для приобретения нового дома.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков объявил о начале выплат компенсаций гражданам Украины, чье жилье подверглось разрушению из-за действий российских войск. Украинцы могут обменять жилищные сертификаты на новое жилье через программу "еВідновлення" в "Дії". Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Отныне любой, кто уже получил жилищный сертификат, может в приложении "Дія" забронировать средства для приобретения нового дома или квартиры. Это необходимо для системы, чтобы она знала о ваших намерениях осуществить покупку жилья. После подтверждения в приложении "Дія" о бронировании средств, вам придет подтверждение, но вам следует заключить сделку купли-продажи нового жилья в течение 30 дней.

Перед заключением сделки о приобретении жилья по сертификату, вы должны прекратить право собственности на объект недвижимости, который пострадал. Это можно сделать у нотариуса, который имеет полномочия государственного регистратора или в ЦНАПе. Процедура не потребует от вас сложных действий и включает подачу заявления, документа, подтверждающего право собственности, технического отчета об уничтожении имущества, который будет выдавать комиссия органов местного самоуправления.

В этом процессе уже сформировано 1636 сертификатов на общую сумму более 3 миллиардов гривен. Сейчас сертификат позволяет покупать квартиру или дом, но ожидается, что с началом следующего года эта программа расширится на приобретение стройматериалов и работ для тех, кто хочет самостоятельно построить новый дом на собственном участке.

Также продолжается проект по обследованию жилья на временно оккупированных территориях. Сейчас процедура может претерпеть технические неудобства из-за сложности взаимодействия системы с реестрами, но команда работает над устранением недостатков.

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