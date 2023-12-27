россия 465 раз применили химическое оружие против Украины

Российские террористы только в декабре 2023 года 81 раз применили химическое оружие на территории Украины.

Источник фото: Командование Сил поддержки Вооруженных Сил Украины

Командование Сил поддержки Вооруженных Сил Украины сообщило о 465 случаях применения химического оружия российскими террористами с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Эту информацию предоставила пресс-служба Командования.

Зафиксированные случаи включают использование ядовитых химических веществ в боеприпасах, при этом только в декабре этого года зафиксирован 81 такой случай. Наибольшее количество атак с применением химических веществ произошло 19 декабря, когда россия осуществила 8 атак.

Преступники часто используют гранаты, такие как К-51, РГР и ручные газовые гранаты Дрофа-ПМ, которые выбрасываются с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Арсенал также включает самодельные взрывные устройства с раздражающими химическими веществами.

В последнее время, 14 декабря 2023 года, было обнаружено использование нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с неизвестным химическим веществом.

28 случаев применения опасных химических веществ были переданы следователям для проведения расследования специальными разведывательными группами по радиационной, химической и биологической разведке, совместно со Службой безопасности Украины, согласно уголовному производству.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.