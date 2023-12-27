ВСП объявил конкурс на должность заместителя Председателя Службы судебной охраны

Объявлено о проведении конкурса на занятие вакантной должности заместителя Председателя Службы судебной охраны.

Высший совет правосудия принял решение об объявлении конкурса на замещение вакантной должности заместителя Председателя Службы судебной охраны в области организационно-управленческой деятельности. Согласно части третьей статьи 161 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", Председатель Службы судебной охраны имеет заместителей, которые назначаются на должности по результатам открытого конкурса и освобождаются от этих должностей также по решению Высшего совета правосудия.

Частью второй статьи 163 настоящего Закона определено, что назначение на должности сотрудников Службы судебной охраны (кроме назначения на равнозначные или низшие должности) осуществляется исключительно по результатам конкурса, проводимого Государственной судебной администрацией Украины в порядке, определенном Высшим советом правосудия.

Решением Высшего совета правосудия от 30 октября 2018 года № 3308/0/15-18 утвержден Порядок проведения конкурса для назначения на должности сотрудников Службы судебной охраны (с изменениями).

Пунктом 5 указанного Порядка определено, что решение об объявлении конкурса на занятие вакантной должности Председателя Службы судебной охраны, его заместителей принимает Высший совет правосудия.

15 декабря 2023 года в Высший совет правосудия поступило письмо Председателя Службы судебной охраны от 15 декабря 2023 года № 30/01.30-13-2270 с просьбой объявить конкурс на занятие вакантной должности заместителя Председателя Службы судебной охраны (по организационно-управленческой деятельности).

Должность заместителя Председателя Службы судебной охраны по организационно-управленческой деятельности (штатно-должностная категория - полковник Службы судебной охраны) с 13 сентября 2023 года является вакантной.

Учитывая указанное, руководствуясь статьями 161, 163 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", статьями 3, 30, 34 Закона Украины "О Высшем совете правосудия", Высший совет правосудия решил:

Объявить конкурс на занятие вакантной должности заместителя Председателя Службы судебной охраны (по организационно-управленческой деятельности). Обнародовать объявление о проведении конкурса на должность заместителя Председателя Службы судебной охраны (по организационно-управленческой деятельности) на официальных сайтах Высшего совета правосудия, Государственной судебной администрации Украины, Службы судебной охраны и на официальном вебпортале судебной власти Украины (прилагается). Направить копию решения о проведении конкурса на должность заместителя Председателя Службы судебной охраны (по организационно-управленческой деятельности) в Государственную судебную администрацию Украины, Службу судебной охраны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.