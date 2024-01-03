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Президент Гарвардського університету йде у відставку після скандалу з плагіатом, який трапився після відсутності її реакції на антисемітизм в університетському містечку

Президент Гарвардського університету Клодін Гей зіткнулася з негативною реакцією через відсутність належного реагування на антисемітизм у кампусі, а згодом – з претензіями стосовно плагіату в її академічних роботах, - New York Times.

НАЗК прогнозує, що нові підходи до перевірки декларацій збільшать кількість чиновників, притягнутих до відповідальності

Зміна підходів до перевірки декларацій сприятиме більшій ефективності НАЗК, бо до відповідальності будуть притягати більше чиновників.

Засуджений стверджував, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, йому не повернули авто, - що вирішив Верховний Суд

Сторона захисту стверджувала, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, що передбачали повернення обвинуваченому автомобіля, який використовувався у злочинній діяльності, судом було застосовано до нього спеціальну конфіскацію.

Не повернення, а відмова у відкритті провадження, — Верховний Суд висловився стосовно дій апеляційного суду у разі, якщо ухвала не підлягає апеляційному оскарженню

Якщо ухвала суду першої інстанції не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, апеляційний суд повинен ухвалити рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження, а не про повернення апеляційної скарги.

Верховний Суд пояснив, коли апеляційний суд не має права продовжувати перегляд вироку в частині засудження особи

Апеляційний суд спочатку закрив провадження, а потім продовжив розгляд апеляційних скарг у вже закритому провадженні, хоча законом не передбачено проведення будь-яких процесуальних дій після закриття кримінального провадження.

  1. В Україні

Що показали звіти політичних партій: перші результати звітування

16:34, 3 січня 2024
Відновлено державне фінансування статутної діяльності політичної партії «Голос».
Що показали звіти політичних партій: перші результати звітування
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», політичні партії знову зобов’язали подавати звіти для перевірки НАЗК. Документ передбачає відновлення обов'язку для політичних партій подавати звіти після майже чотирирічної перерви, що виникла спершу через обмеження COVID-19, а згодом — через запровадження воєнного стану. Також відновлено обов'язок Національного агентства з питань запобігання корупції перевіряти звіти.

У НАЗК повідомили про перші результати:

Політична партія «Слуга народу» повернула 48 млн 967 тис. грн невикористаних коштів державного фінансування статутної діяльності за 2022 рік до державного бюджету. Наразі 4 парламентські партії отримують кошти державного фінансування і у разі невикористання коштів за попередній рік, вони зобов'язані перерахувати залишки невикористаних коштів до державного бюджету.

Відновлено державне фінансування статутної діяльності політичної партії «Голос». За результатами аналізу Уточнюючого звіту та наданих підтверджуючих документів НАЗК встановило, що партія усунула причини, що зумовили зупинення фінансування. Раніше, відповідно до висновку НАЗК від 21 грудня 2020 року у Звіті політичної партії про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру за 2 квартал 2020 року було виявлене відображення недостовірних відомостей в частині витрат загалом на 1 328 280 грн.

Також НАЗК виявило порушення у звітуванні двох непарламентських політичних партій.

У звіті партії «Народ» за 4 квартал 2020 року не відображено відомості про фінансові зобов'язання на майже 30 тис. грн, що є адміністративним правопорушенням (ст. 212-21 КУпАП).

У звіті «Патріотичної партії України» за 4 квартал 2021 року відсутня інформація про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру від 14 місцевих партійних організацій, що є адміністративним правопорушенням (ст. 212-21 КУпАП).

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