Нацпарк поверне державі 4,4 млн гривень, які витратив на придбання недобуду на березі Дністра

Скасовано договір купівлі-продажу, укладений між Нижньодністровським національним природним парком та власницею будівлі.

Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині прокуратура домоглася визнання недійсним договору купівлі-продажу, укладеного між Нижньодністровським національним природним парком та громадянкою. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Прокурором у суді доведено, що в рамках бюджетної програми «Здійснення природоохоронних заходів» Нижньодністровському природному парку виділено кошти на придбання офісної будівлі для адміністрації та співробітників Парку, у повній готовності до експлуатації.

Будинок, придбаний за 4,4 млн грн Нижньодністровським національним природним парком у Маяках, виявися житловим недубудом.

Порушення запиту доведено у суді прокурором, тому в апеляційному порядку договір про куплю-продаж будівлі визнали недійсним.

Відповідно до експертизи будівля площею 765 м кв є незавершеним будівництвом, непридатною до експлуатації, ні як житловий будинок, ні як адміністративне приміщення, без інженерних мереж, оздоблення та благоустрою прилеглої території.

Одеський апеляційний суд підтримав позовні вимоги прокурора та стягнув з громадянки на користь Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 4, 4 млн бюджетних коштів, а також зобов’язав Нацпарк повернути незаконно придбаний житловий будинок.

Водночас за розтрату коштів за нецільовим призначенням на розгляді суду перебуває обвинувальний акт стосовно ексдиректора Нацпарку.

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