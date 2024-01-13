Нацпарк вернет государству 4,4 млн гривен, которые потратил на приобретение недостроя на берегу Днестра

Отменен договор купли-продажи, заключенный между Нижнеднестровским национальным природным парком и владелицей здания.

В Одесской области прокуратура добилась признания недействительным договора купли-продажи, заключенного между Нижнеднестровским национальным природным парком и гражданкой. Об этом сообщает областная прокуратура.

Прокурором в суде доказано, что в рамках бюджетной программы «Осуществление природоохранных мероприятий» Нижнеднестровскому природному парку выделены средства на приобретение офисного здания для администрации и сотрудников Парка в полной готовности к эксплуатации.

Дом, приобретенный за 4,4 млн грн Нижнеднестровским национальным природным парком в Маяках, оказался жилым недустроем.

Нарушение запроса доказано в суде прокурором, поэтому в апелляционном порядке договор о купле-продаже здания сочли недействительным.

Согласно экспертизе, здание площадью 765 м кв является незавершенным строительством, непригодным к эксплуатации, ни как жилой дом, ни как административное помещение, без инженерных сетей, отделки и благоустройства прилегающей территории.

Одесский апелляционный суд поддержал исковые требования прокурора и взыскал с гражданки в пользу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов 4, 4 млн бюджетных средств, а также обязал Нацпарк вернуть незаконно приобретенный жилой дом.

В то же время, за растрату средств по нецелевому назначению на рассмотрении суда находится обвинительный акт в отношении экс-директора Нацпарка.

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