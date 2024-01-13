Польша поднимала в воздух самолеты во время ракетной атаки рф по Украине

Польская армия вводила повышенные меры безопасности в связи с ракетными обстрелами Украины.

Польша поднимала в воздух самолеты для защиты своего воздушного пространства во время масштабной атаки рф на Украину 13 января. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Twitter.

Отмечается, что авиация Польши и союзников была привлечена ввиду "повышенной активности дальней авиации рф, связанной с намерениями нанести удары по территории Украины".

Спустя почти три часа авиация вернулась к стандартным действиям на фоне уменьшения угрозы.

"Польская армия постоянно мониторит ситуацию на территории Украины и остается в постоянной готовности к обеспечению безопасности воздушного пространства Польши", – говорится в сообщении.

Напомним, что к утру 13 января враг нанес ракетный удар по Украине, применив крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БплА.

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