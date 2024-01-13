Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як визначити останній день строку досудового розслідування і на що звернути увагу прокурорам, – позиція Верховного Суду

Верховний Суд пояснив порядок обчислення строку досудового розслідування і зазначив, що часові межі строку досудового розслідування є чітко визначеними кримінальним процесуальним законом і прокурор точно обізнаний із тими наслідками, які потягне пропуск цих строків.

Верховна Рада розгляне обмеження для військовослужбовців на поширення певної інформації у медіа і соцмережах

Комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти законопроект Давида Арахамії, який вводить обмеження на поширення військовими у соцмережах певної інформації та передбачає боротьбу з гендерною дискримінацією.

Новий добір на посади суддів місцевих судів може тривати два роки – ВККС

У ВККС повідомили, що навіть певне спрощення процедури добору не дозволить швидко провести новий добір суддів у суди першої інстанції.

Від диплому, посвідчення водія до володіння мовами, — які дані про громадян потраплять до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних

Верховна Рада ухвалить в другому читанні законопроект, який передбачає широкий набір даних, що мають потрапити до Єдиного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, включно з інформацією про водійське посвідчення.

Бізнес за порушення режиму роботи під час воєнного стану зможе отримати штраф до 340 тисяч грн

Верховна Рада розгляне законопроект про посилення покарання порушення комендантської години в другому читанні.

  1. У світі
  2. / В Україні

Польща підіймала у повітря літаки під час ракетної атаки рф по Україні

14:20, 13 січня 2024
Польська армія запроваджувала підвищені заходи безпеки з приводу ракетного обстрілу України.
Польща підіймала у повітря літаки під час ракетної атаки рф по Україні
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Польща підіймала у повітря свої літаки для захисту свого повітряного простору під час масштабної атаки рф на Україну 13 січня. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі у Twitter.

Зазначається, що авіація Польщі та союзників була залучена з огляду на "підвищену активність дальньої авіації рф, пов’язану з намірами завдати ударів по території України".

Жителі Польщі, зокрема на південному сході, попереджали про підвищення рівня шуму.

"Польська армія постійно моніторить ситуацію на території України та залишається в постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що під ранок 13 січня ворог завдав ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БплА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео