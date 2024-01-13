Польща підіймала у повітря літаки під час ракетної атаки рф по Україні

Польська армія запроваджувала підвищені заходи безпеки з приводу ракетного обстрілу України.

Польща підіймала у повітря свої літаки для захисту свого повітряного простору під час масштабної атаки рф на Україну 13 січня. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі у Twitter.

Зазначається, що авіація Польщі та союзників була залучена з огляду на "підвищену активність дальньої авіації рф, пов’язану з намірами завдати ударів по території України".

Жителі Польщі, зокрема на південному сході, попереджали про підвищення рівня шуму.

"Польська армія постійно моніторить ситуацію на території України та залишається в постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що під ранок 13 січня ворог завдав ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БплА.

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