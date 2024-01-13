Ворожа атака 13 січня: рф випустила 40 ракет і БпЛа, з них знищені – 8

Понад 20, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби.

У ніч на 13 січня ворог завдав ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БплА.

З них 8 знищені силами ППО. Понад 20, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Усього було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника:

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – рф.;

3 ударні БпЛА «Shahed-136/131» з Курської області;

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з шести літаків МіГ-31К (район пуску –Тамбов);

до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Каспійське море, рф.);

6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська обл. – рф.;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків – окупована Херсонщина);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Брянська область – рф).

«Зазначимо, що понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби!

Крім того, «нє імєющіє аналогов» російські ракети стають дедалі гіршими і летять бозна-куди!

Втім це не значить, що вони не становлять загрози, скоріше навпаки!

Тому будьте пильні, не ігноруйте тривогу, особливо із застосуванням «балістики»», - наголосили у Повітряних Силах.

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