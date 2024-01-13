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Під Санкт-Петербургом в рф велика пожежа – із самого ранку палає торгівельний склад, відео

10:35, 13 січня 2024
За словами співробітників, вогонь супроводжувався вибухами феєрверків, що зберігалися на складі.
Під Санкт-Петербургом в рф велика пожежа – із самого ранку палає торгівельний склад, відео
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Під російським Санкт-Петербургом із самого ранку палає торгівельний склад Wildberries. За інформацією ЗМІ площа займання — 75 тисяч квадратних метрів.

Пропагандистські росЗМІ пишуть, що як одну з попередніх версій займання розглядають підпал.

За даними телеграм-каналів, щонайменше 1000 осіб перебувала на складі, коли почалася пожежа. Займання сталося в момент «перезмінки» нічних і денних співробітників.

Також там пишуть, що великий натовп людей не міг протиснутись у вузькі двері під час пожежі на складі маркетплейсу. За словами працівників, вони не знали, куди бігти, тож бігали по складу.

За словами працівників Wildberries, система пожежогасіння не спрацювала, коли вогонь почав розгорятися на стелажах з побутовою хімією, а коли вогонь охопив більшу частину приміщення, всередині будівлі почали вибухати феєрверки, що зберігалися на складі.

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