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  1. В Україні

На Київщині запустять три лінії з переробки відходів від зруйнованих будівель

11:29, 13 січня 2024
В області буде працювати 1 стаціонарна лінія переробки сміття та 2 мобільні.
На Київщині запустять три лінії з переробки відходів від зруйнованих будівель
Ілюстрація, джерело фото: hardsteel.com.ua
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На Київщині впроваджують пілотний проєкт утилізації відходів, що утворюються після демонтажу будівель, зруйнованих бойовими діями. В області створять 3 лінії переробки будівельного сміття із залученням спецтехніки.

Про це інформує пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

30 одиниць спеціальної техніки надало Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).  Вона буде застосовуватися для демонтажу зруйнованих об’єктів, перевезення та утилізації будівельного сміття. Зараз будівельне сміття зберігається на 32 майданчиках в різних територіальних громадах.

В області буде працювати 1 стаціонарна лінія переробки сміття та 2 мобільні.  

Як повідомив заступник голови КОДА Микола Бойко, наразі територіальні громади актуалізують дані щодо кількості таких відходів та потреб. Після цього буде сформовано графік роботи з сортування та утилізації сміття. Зокрема, такі роботи будуть проведені в Бучі, Горенці, Бородянці, Ірпені та інших містах і селах Київської області, які зазнали значних руйнувань.

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